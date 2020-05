Hai bisogno di acquistare un nuovo smartphone ed il budget a tua disposizione è di trecento euro? Il mercato attuale propone diverse alternative, dagli entry-level di fascia bassa ai più avanzati medio-gamma che, nonostante il prezzo relativamente contenuto, offrono tecnologie all’avanguardia e garantiscono delle buone prestazioni, soprattutto in ambito fotografico. In questo articolo, noi di TecnoAndroid abbiamo selezionato quelli che, a nostro avviso, sono i migliori smartphone sotto i trecento euro del momento, nella speranza che le nostre proposte possano in qualche modo esserti di aiuto.

SAMSUNG GALAXY A40

Nonostante il suo prezzo contenuto, Samsung Galaxy A40 sfoggia un design da vero e proprio smartphone di fascia alta. Con le sue cornici sottili, bordi arrotondate e dimensioni permette per essere utilizzato (anche) con una sola mano, Samsung Galaxy A40 è dotato di uno schermo Super Amoled da 5,9 pollici con notch a goccia, all’interno del quale è ubicata la fotocamera frontale da 25 MP.

Lo smartphone è alimentato da un processore octa-core supportato da 4 GB di RAM e da 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD. Una configurazione che assicura perfomance ottimali ed un’esperienza d’uso fluida. Completano le caratteristiche fondamentali del dispositivo una dual-camera posteriore (16 MP + 5 MP) ed una batteria da 3.100 mAh che garantisce un utilizzo prolungato. Samsung Galaxy A40 è in offerta su Amazon a 186 euro, mentre il suo prezzo di listino è di 259,90 euro.

Xiaomi Redmi Note 8

Uno degli smartphone Xiaomi più apprezzati e venduti di sempre. Redmi Note 8 dispone di uno schermo da 6,3 pollici con notch a goccia e risoluzione FullHD+. Lo smartphone è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 655 con processore octa-core, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile con microSD.

Sul retro troviamo una quad-camera con sensore principale da 48 MP, un obiettivo da 8 MP e due lenti da 2 MP. La batteria offre una capacità di 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18 W, per una carica completa in circa 2 ore. Xiaomi Redmi Note 8 è in vendita su Amazon al prezzo di 195 euro.

Xiaomi Redmi Note 9S

Un vero e proprio gioiellino dal prezzo contenuto. Xiaomi Redmi Note 9S dispone di un ampio display 6,70 pollici con risoluzione FullHD+ e foro al centro, che ospita la fotocamera frontale da 16 MP. Lo smartphone è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 720G, accompagnato da 6 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione interna. Prestazioni altissime e fluidità sono garantite.

Lo smartphone gode di un avanzato comparto fotografico potenziato da funzionalità AI. La quad-camera posteriore si compone di un sensore principale da 48 MP, fotocamera ultra grandangolare da 8 MP, fotocamera macro da 5 MP e sensore di profondità da 2 MP. Presente una super batteria da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 18 W. Xiaomi Redmi Note 9S è in vendita su Amazon al prezzo di 269,90 euro.

HUAWEI P30 Lite

HUAWEI P30 Lite continua ad essere uno dei migliori smartphone di fascia media attualmente in circolazione. Dotato di servizi e delle app di Google, nonché di Play Store, HUAWEI P30 Lite dispone di uno schermo da 6,15 pollici con notch a goccia, mentre sul retro è presente il lettore per le impronte digitali.

Lo smartphone dispone di 4 GB di RAM e di 128 GB di spazio di archiviazione interna, per cui non solo è in grado di offrire delle alte prestazioni ed un’esperienza d’uso fluida, garantendo reattività e velocità del sistema, ma offre anche lo spazio necessario per archiviare i propri file. La fotocamera esterna si compone di un sensore principale da 48 MP, accompagnato da un sensore da 8 MP ed un sensore da 2 MP. HUAWEI P30 Lite è in vendita su Amazon al prezzo di 214,90 euro.

HUAWEI P40 Lite

Se riesci a fare a meno delle app di Google e desideri uno smartphone più avanzato, puoi optare per il HUAWEI P40 Lite. Questo utilizza i Huawei Mobile Services (HMS) anziché i Google Mobile Services (GMS), per cui il Google Play Store e le app di Google non sono installate.

Lo smartphone è dotato di un display punch fullview da 6,4 pollici, quad-camera con funzionalità AI e sensore principale da 48 MP. E’ alimentato dal SoC proprietario Kirin 810 con processore octa-core, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. HUAWEI P40 Lite può essere acquistato su Amazon al prezzo di 269,90 euro.