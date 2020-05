In queste settimane in cui tantissimi utenti cercano di risparmiare dove si può, gli hacker hanno sviluppato una nuova truffa ingannando i consumatori di una super offerta per risparmiare sull’assicurazione del proprio veicolo. Purtroppo le vittime continuano ad essere colpite tramite le mail di phishing soprattutto perché riconoscerle è sempre più difficile viste le attrezzature tecnologiche all’avanguardia che permettono di fare un buon lavoro.

Assicurazione online: le offerte via mail potrebbero essere delle truffe, attenzione

Tantissimi consumatori continuano a ricevere nella propria posta elettronica dei messaggi promozionali da note compagnie assicurative, ma purtroppo spesso non è quello che apparentemente sembra. Difatti, molti consumatori che hanno deciso di attivare la promozione si sono ritrovati vittime di truffe perché gli hacker hanno trovato un buon metodo per raggirarli e ingannarli.

Gli hacker inviano queste mail falsificando il mittente con note, sicure e affidabili compagnie assicurative così da non destare sospetti e attirare la loro attenzione. I consumatori sono invitati ad attivare una promozione imperdibile e super vantaggiosa, ma disponibile solo per alcune ore.

Il campanello di allarme potrebbe essere un link sottostante per attivare direttamente la promozione molto più velocemente e senza perdere ulteriore tempo. Inoltre, nella maggior parte dei casi, queste truffe possono essere riconosciute dalla modalità di pagamento perché la mail richiede di versare il pagamento su dei conti online.

Purtroppo una volta versati è molto difficile recuperarli perché il conto online è utilizzato per non lasciare nessuna traccia. Proprio per questo motivo, si consiglia di prestare attenzione e prima di attivare qualsiasi promozione è bene recarsi sul sito ufficiale della compagnia assicurativa in questione e controllare tutte le offerte.