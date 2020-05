La commedia dark ha fatto il suo ingresso su Netflix nei migliori dei modi: After Life, infatti, ha saputo ammaliare gli spettatori del servizio streaming univocamente andando a costituire in men che si dica uno dei must watch del catalogo. Arrivato alla sua seconda stagione, lo stesso show si presentava come apparentemente concluso fino a qualche giorno fa eppure la sorte sembra aver incontrato le volontà degli utenti con un annuncio del tutto felicitante.

Dopo aver sentito lo stesso Ricky Gervais, interprete di Tony, affermare che per lui sarebbe stato bellissimo poter vestire i panni del protagonista nuovamente, la conferma da parte di Netflix è arriva: After Life otterrà una terza stagione. A distanza di poche settimane dal lancio della seconda stagione, dunque, la dark comedy britannica tornerà per allietare gli spettatori, molto probabilmente nel corso del prossimo anno.

After Life 3 è ufficiale, ma Netflix cos’ha in programma per Peaky Blinders e Sex Education?

La positiva notizia ha sollevato molti abbonati di Netflix e amanti dello show britannico, mentre ha lasciato altri basiti e speranzosi, al contempo, di ottenere novità su altre produzioni; tra gli show più attesi, infatti, non possono non essere citati Peaky Blinders e Sex Education.

Le notizie in merito sono veramente poche: purtroppo sappiamo che l’emergenza sanitaria ha imposto dei limiti indifferibili, i quali si tramuteranno senza ombra di dubbio in ritardi. Ciononostante una cosa è chiara: sulla sorte di queste due serie tv non bisogna avere timori: entrambe avranno delle nuove stagioni in maniera più che ufficiale.