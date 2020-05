E’ davvero difficile trovare due persone unite da una relazione di coppia in grado di soprassedere all’utilizzo di WhatsApp. Nei legami d’amore, la piattaforma di messaggistica istantanea è diventata un servizio centrale, un qualcosa a cui difficilmente si può rinunciare.

WhatsApp, utilizzare un bug della chat per leggere le chat del partner

Spesso su WhatsApp, tra una conversazione ed un litigio, albergano tutte le gelosie tra due partner. D’altronde, nel corso di questi anni, è stato scoperto che così come gli amori anche i tradimenti spesso sorgono con l’ausilio delle chat.

Non c’è da sorprendersi se sempre più persone cercano di spiare in qualche modo il dispositivo del proprio lui o della propria lei. Tra tutorial in rete e metodi alquanto macchinosi, gli utenti si affidano ad ogni metodo pur di riuscire nel loro intento.

La via più semplice per spiare il partner è ovviamente la lettura diretta delle conversazioni dal suo smartphone. La semplicità però non sempre coincide con l’efficienza, dato che in questo caso il risultato potrebbe non essere soddisfacente. E’ risaputo che chi ha qualcosa da nascondere, tende a cancellare subito ogni contenuto criptico.

C’è però un’alternativa legata a WhatsApp Web. Attraverso un bug di questa piattaforma, infatti, è possibile leggere addirittura in in tempo reale le conversazioni del partner. Avremo semplicemente bisogno di un pc e dello smartphone della persona da spiare. Con l’ausilio del codice QR di WhatsApp Web sarà possibile sincronizzare tutte le conversazioni dallo smartphone al computer, senza aver bisogno di una password.