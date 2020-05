Vodafone include all’interno del proprio programma Happy Black una nuova grande occasione per la clientela iscritta allo stesso, in questo periodo sarà possibile fruire di un coupon gratis per gli acquisti effettuati direttamente sullo shop online di Unieuro.

Happy Black, nell’eventualità in cui non lo conosceste, è un programma di fidelizzazione, fruibile a circa 1,99 euro al mese da tutti i clienti, nato per offrire tanti servizi/sconti aggiuntivi in esclusiva. L’iscrizione è possibile solo se in possesso di un numero di telefono Vodafone e, come è lecito immaginarsi sopratutto nel momento in cui si parla di sconti, i coupon possono essere utilizzati solo una volta per numero cliente.

Vodafone e Unieuro: sconto imperdibile per i clienti

Tutti gli iscritti a Vodafone Happy Black, in questo periodo possono effettivamente richiedere un coupon da spendere direttamente sull’e-commerce di Unieuro. Questi ha un valore di 10 euro su una spesa minima di 89 euro, l’acquisto dovrà essere necessariamente completato online sul sito ufficiale, indipendentemente dalla modalità di consegna effettivamente scelta.

La richiesta del coupon deve essere presentata per mezzo dei soliti canali, ed è naturalmente prevista la fruizione di un solo coupon per numero di telefono. Infine, va ricordato che il suddetto potrà essere utilizzato per qualsiasi prodotto, non sono state poste limitazioni di alcun tipo, l’utente lo potrà utilizzare per un televisore, per uno smartphone, per un prodotto Apple o similari. Per riscattarlo basterà inserire la stringa di codice nel campo coupon prima di completare l’acquisto (le spese di spedizione sono incluse).