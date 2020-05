Dopo la lunga stagione invernale, non ci sono buone notizie per una parte degli utenti di Vodafone. Anche in questo mese di maggio, infatti, per alcuni abbonati si materializzano delle modifiche sui costi. A differenza delle precedenti occasioni, però, anziché puntare sul campo della telefonia fissa, Vodafone guarda ora al settore della telefonia mobile.

Vodafone, come aumentano i costi di queste tre specifiche promozioni

I cambiamenti unilaterali di Vodafone prevedono dei rincari per queste tre specifiche promozioni: Vodafone Digital, Special 600 e Special 1000 4GB.

Una peculiarità delle nuove modifiche è la mancata quota uniforme per gli aumenti di prezzo. Il valore dei rincari infatti non è unico per tutte e tre le offerte, ma bensì variabile. Ciò significa che, a differenza delle circostanze, gli utenti potranno ricevere un aumento dal valore minimo di 1,50 euro sino ad aumenti dal valore limite di 4,98 euro.

Nonostante tale modifica sia diventata operativa per molti clienti già dallo scorso 20 Marzo e nonostante tutti gli interessati siano stati informati attraverso degli appositi SMS riepilogativi, sulle pagine social di Vodafone (con particolare riferimento a Facebook) tanti abbonati non celano il loro disappunto verso questo ulteriore cambiamento del listino costi.

Il disappunto di alcuni clienti fa il paio con la protesta di altri abbonati, seccati da una precedente scelta del gestore. In scia all’operato di TIM, sempre dallo scorso inverno sono valide nuove norme per tutti coloro che utilizzano una schede SIM senza una ricaricabile di riferimento. Per tutti questi abbonati è stata sancita una spesa mensile fissa di 5 euro.