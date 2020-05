Almeno una volta nella vita ci siamo chiesti: “Dove posso nascondere soldi in casa?”. La risposta non è così ovvia come si possa pensare. Dare per scontato che una cassaforte sia la scelta migliore è uno sbaglio in quanto anche i ladri sanno che è la prima scelta cui molti fanno affidamento. Ormai sono diventati abili nell’intercettare anche i modelli più discreti. Ecco il metodo migliore per occultare il nostro denaro.

Soldi nascosti: ecco dove sarebbe meglio tenerli per evitare di essere derubati

Si stima che nelle case degli italiani si trovino circa 200 miliardi di euro. Una cifra enorme e potenziale bersaglio dei topi da appartamento. Nel conservare i propri averi ci sono posti da evitare. Il primo tra tutti è sicuramente l’armadio dei vestiti in camera da letto. I ladri, infatti, sanno che è la prima location da intercettare per scoprire eventuali bottini nascosti. Stesso discorso per posti troppo scontati come battiscopa e zone centrali della casa. Questo perché chi entra furtivamente cerca di mantenersi lontano da porte e finestre prediligendo le zone nel cuore delle abitazioni.

Un discorso simile vale per le automobili. Ultimamente sono in corso nuove truffe che avvengono di giorno: Di notte, invece, sarebbe opportuno lasciare l’auto in prossimità di zone video sorvegliate e mai al buio assoluto. Il malvivente ci penserà due volte prima di agire.

Passiamo ai posti migliori. Sicuramente una delle opzioni da preferire restano le banche con le loro cassette di sicurezza. Offrono una protezione extra. Ma se non si volessero dare in pasto i propri soldi agli istituti si può anche ricorrere ad altri metodi di occultamento, come ad esempio:

spazi esterni alla casa

libri vuoti (a patto di avere centinaia di libri)

nell’aspirapolvere

dentro l’intercapedine di un muro creata ad hoc

Si è ben capito che il modo migliore per nascondere denaro è in assoluto il caos. Più variabili e soluzione più lontana. Non fa una piega. Usa questo metodo per tenere al sicuro i tuoi averi.