Sky non ha certo fatto mancare il suo contributo agli utenti durante queste settimane in cui il Coronavirus ha scombussolato anche i palinsesti televisivi. In assenza di sport e calcio, la piattaforma satellitare ha rimodulato la sua programmazione, andando a privilegiare serie tv e film. Non sono mancate inoltre importanti offerte di solidarietà digitale.

Sky e la grande novità dell’ingresso nel mercato telefonico

Questi mesi di emergenza sanitaria non hanno cambiato le prospettive future di Sky. Uno dei progetti principali della tv prosegue senza interruzioni. A breve, infatti, Sky farà il suo pieno esordio nel mercato italiano della telefonia.

Da tempo Sky ha raggiunto un accordo di collaborazione con due giganti del settore come Fastweb ed OpenFiber. In nome di tali partnership, l’azienda sarà in grado di garantire reti in Fibra Ottica a tutti gli abbonati. Il modello di riferimento è quello già fortunato del Regno Unito.

Con la garanzia delle linee in Fibra Ottica cambierà anche il modo di accesso ai canali satellitari. Unendo internet e tv, i clienti potranno accedere a tutti i contenuti della piattaforma senza parabola né decoder.

Con il pacchetto unico composto da reti per la telefonia fissa e satellitare ci saranno dei vantaggi anche sotto l’aspetto economico. Se dovesse essere replicata l’offerta commerciale già attiva nel Regno Unito, gli abbonati potrebbero beneficiare di uno sconto sui costi mensili di circa il 15% rispetto ad un doppio piano tra Fibra e pay tv. Maggiori novità anche sotto questo punto di vista si avranno entro l’estate.