Ormai non ci sono più segreti per la nuova famiglia POCO F2. I device saranno presentato globalmente il prossimo 12 maggio 2020. A dare la notizia ci ha pensato l’account Twitter ufficiale del brand.

Gli utenti interessati a seguire la diretta, potranno collegarsi in streaming sui canali ufficiali a partire dalle ore 14. L’evento infatti si terrà in Spagna, in particolare a Madrid ma il device arriverà in tutti i principali mercati, inclusa l’Italia.

Stando alle indiscrezioni emerse, la famiglia sarà composta da due device, POCO F2 e POCO F2 Pro. I successori di POCO F1 saranno la naturale evoluzione del flagship killer che ha incuriosito per le prestazioni e soprattutto per il prezzo. Infatti, la precedente generazione puntava su un hardware di tutto rispetto, al pari dei top di gamma, ma con un prezzo estremamente aggressivo.

Hey POCO Fans, hit ❤️ ⁰now if you want to experience the simplicity of life powered by innovations that truly matter.

BTW, a hidden message at the end of the video.#POCOisBACK #PowerfullyCool pic.twitter.com/FoF3zrLpd3

— POCO (@POCOGlobal) May 7, 2020