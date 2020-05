Netflix ha appena diffuso le prime immagini, attraverso una locandina, della serie TV Cursed, l’adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Frank Miller e Tom Wheeler, pubblicato in Italia da Mondadori.

Cursed è una storia fantasy, che racconta la leggenda di Re Artù attraverso alcune reinterpretazioni. La serie molto attesa in tutto il mondo verrà rilasciata sul catalogo della piattaforma nell’estate del 2020. Scopriamo insieme altri dettagli.

Netflix rilascia le prime immagini di Cursed

La storia è raccontata dal punto di vista della sedicenne Nimue, la ragazza che ha bandito per prima Excalibur e che è in seguito diventata la Dama del Lago. La serie, come anticipato precedentemente, è stata scritta da Thomas Wheeler, che l’ha supervisionata insieme a Frank Miller e Leila Gerstein, già conosciuta per The OC, Gossip Girl e The Handmaid’s Tale. La prima stagione di Cursed è formata da 10 episodi della durata di un’ora ciascuno.

Le prime due puntate sono state dirette da Zetna Fuentes, conosciuta anche per Ray Donovan e Jessica Jones. Il cast comprende Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Barry), Gustaf Skarsgård (Westworld), Peter Mullan (Ozark), Lily Newmark (Sex Education), Shalom Brune-Franklin (Our Girl), Daniel Sharman (Fear the Walking Dead, Medici), Sebastian Armesto (Broadchurch), Catherine Walker (Versailles, The Delinquent Season) e Billy Jenkins (The Crown).

Come anticipato poco fa, il debutto della serie TV è previsto per l’estate 2020, non dovremo aspettare ancora molto quindi. Vi ricordo che nel frattempo, potete godervi tutti i nuovi contenuti che la piattaforma ha rilasciato nel mese di maggio 2020. Nell’attesa non rimarrete sicuramente a bocca asciutta!.