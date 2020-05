Sempre più diffusi ed apprezzati, i servizi di musica in streaming – specie in questi ultimi anni – hanno visto crescere a dismisura il numero dei propri utenti, offrendo loro un catalogo tanto vasto quanto variegato ed una moltitudine di playlist per ogni occasione. Che sia per accompagnare una giornata in ufficio, un viaggio in treno, una sessione di allenamento, una serata a casa con gli amici, un brunch domenicale o un momento di intimità, questi servizi offrono sempre la playlist giusta da riprodurre in modalità shuffle.

Basta un semplice clic per avviare la riproduzione musicale: i brani vengono riprodotti automaticamente, così che tu possa concentrarti sul lavoro, sullo studio o quel che sia, senza doverti preoccupare di avviare manualmente la riproduzione di una nuova canzone ogniqualvolta che ne termina una.

Alcuni di questi servizi offrono un piano in abbonamento gratuito. Altri, invece, propongono soluzioni a pagamento, garantendo però un periodo di prova gratuito al termine del quale l’utente potrà stabilire se proseguire o meno con l’attivazione del servizio.

I migliori servizi di musica in streaming gratuiti

In questo articolo, dunque, noi di TecnoAndroid abbiamo selezionato alcuni dei migliori servizi di musica in streaming che offrono un abbonamento a costo zero o un periodo di prova gratuito che vale la pena provare.