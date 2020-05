Acclamata in tutto il mondo come la serie capace di aver stregato migliaia di spettatori, La Casa di Carta è sempre sulla bocca di tutti riuscendo a far parlare di sé anche ad un mese dalla sua uscita. Approdata in catalogo con una quarta stagione, la stessa produzione spagnola è stata riconfermata per una quinta stagione (ufficialmente) e un’ipotetica sesta, le quali inizieranno ad esser pubblicate a partire dal prossimo anno.

Attualmente in pausa a causa dell’emergenza sanitaria, la produzione dei nuovi episodi lascia trapelare ben poco agli utenti amanti degli spoiler: sapere cosa accadrà è dunque un mistero, sebbene diverse teorie abbiano già iniziato a circolare sul web.

La Casa di Carta 5 e 6: cosa potrebbe succedere nella banda dei criminali?

Il finale di stagione ha lasciato tanti utenti dubbiosi: la quarta stagione de La Casa di Carta si è rivelata, infatti, una produzione tentennante e possedente sia dei lati positivi che dei lati negativi. Non sono mancate, di conseguenza, le critiche verso i risvolti assunti da alcuni personaggi della serie, i quali hanno spezzato “l’incantesimo” che teneva molti fans incollati allo schermo. La morte di Nairobi, ad esempio, ha lasciato molti di stucco, ma questo potrebbe non essere niente a confronto di quello che potrebbe accadere nel corso delle future stagioni.

Tornando a parlare di teorie, dunque, attualmente l’attenzione di tutti è riversata su un’unica persona: Alicia Sierra. La spietata detective, sollevata anche lei dal suo incarico, potrebbe unirsi alla banda del Professore e la ragione di questo sentimento si nasconde proprio nel finale di stagione, dove la sua voce intona le note di “Bella Ciao” come a voler suggerire proprio questo. Affermare che questo sia realtà è però impossibile: purtroppo nessuno possiede una sfera magica in cui vedere il futuro della serie tv e proprio per tale ragione solo Alex Pina potrà rispondere affermativamente o negativamente a tale teoria, ma sappiamo già che nulla al mondo infrangerà la sua aurea di mistero.