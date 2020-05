Iliad sta per concludere anche il secondo pieno anno di attività in Italia. A 24 mesi dalla nascita, la compagnia francese si conferma come uno dei protagonisti assoluti nel campo della telefonia. In poco tempo, l’operatore è arrivato a competere ad armi pari con marchi storici quali TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, sempre disponibili le due offerte low cost sul sito ufficiale

La maggior parte degli utenti che sceglie di attivare una scheda SIM con Iliad lo fa in nome della ricaricabile Giga 50. Questa promozione, ad un prezzo standard di 7,99 euro, al mese offre chiamate e messaggi illimitati a cui vanno aggiunti 50 Giga per la navigazione internet.

In associazione a Giga 50 però Ilia mette a disposizione altre due offerte di tutto vantaggio sul sito ufficiale.

Tra le migliori iniziative del provider transalpino è possibile annoverare la Giga 40. Con Giga 40 gli utenti hanno diritto a consumi illimitati per chiamate e messaggi con la presenza di 40 Giga per internet. Sempre per quanto concerne la navigazione di rete, sono ora inclusi con tale tariffa anche 4 Giga per il roaming in Europa. Il prezzo di rinnovo mensile dell’offerta resta sempre di 6,99 euro.

Ulteriore promozione del gestore è Iliad Voce. Utilizzando questa ricaricabile i clienti potranno effettuare telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia ad un costo mensile di 4,99 euro. Nell’iniziativa non sono però previste ampie soglie per la connessione internet.

Le due offerte parallele a Giga 50 si possono attivare direttamente dal sito Iliad e prevedono una quota di attivazione una tantum pari a 10 euro.