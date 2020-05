Huawei sta guardando sempre più al futuro e anche se i servizi Google continuano a latitare, il grosso brand cinese ha qualcosa da offrire. La nuova interfaccia EMUI 10.1 arrivata ufficialmente con i nuovi Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+ ha mostrato qualche cambiamento interessante.

Diversi smartphone designati per l’update stanno ricevendo in questi giorni l’aggiornamento. Qui in basso trovate la lista completa di tutti i dispositivi che lo riceveranno, anche se qualcuno tramite le varie indiscrezioni avrebbe già chiare le idee anche in merito all’arrivo della nuova e prossima EMUI 11.

Huawei: la EMUI 10.1 arriva per tutti gli smartphone designati, ma in molti non aspettano altro che la nuova EMUI 11

EMUI 11

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P40 Pro+,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10.1