CoopVoce domina con la ChiamaTutti TOP 50GB: solo 10 euro al mese

Tutti gli altri gestori al di fuori del mondo MNO, sono conosciuto come virtuali. Questa branca appartenente alla telefonia mobile è riuscita a fare strada negli ultimi anni, lanciando soluzioni davvero sorprendenti. Tra i grandi nomi di diritto rientra ad oggi anche CoopVoce, gestore di casa Coop che non ha passato proprio bei momenti mesi addietro.

L’azienda infatti è stata più volte snobbata dalle persone in cerca di un nuovo gestore, viste le sue offerte. Queste infatti includevano, secondo il parere delle persone, pochi contenuti utili rispetto alla concorrenza. Nonostante i prezzi fossero molto buoni, minuti, messaggi e connessione web risultavano di scarsa entità. CoopVoce ha poi scelto di rivoluzionare le sue promozioni, mettendosi dunque al pari di altre grandi realtà. In questo momento infatti il provider è ritenuto uno dei migliori in assoluto, nonché uno dei più affidabili.

CoopVoce si riscopre dominatrice del mercato grazie alla sua nuova ChiamaTutti TOP 50GB

La nuovissima opportunità che CoopVoce ha messo a disposizione degli utenti è sicuramente la ChiamaTutti TOP 50. Questa include al suo interno i migliori contenuti, proprio in barba a quanto si dice se fino a poco tempo fa.

Sono infatti compresi minuti senza limiti per telefonare numeri di qualsiasi gestore sia in Italia che nell’Unione Europea, oltre a 1000 SMS da inviare a tutti. Non possono puoi mancare i 50 giga per la connessione a Internet in 4G, sfruttando la qualità della rete Vodafone. La promo costa solo 10 € al mese e dura per sempre, oltre ad essere sottoscrivibile anche per i già clienti.