Carrefour ricorda a tutti di voler entrare a pieni voti nel mercato della rivendita di elettronica, riportando l’attenzione su di sé con il lancio di un volantino sicuramente migliore e più interessanti di tanti altri presenti nello stesso periodo sul mercato italiano.

L’idea dell’azienda rientra perfettamente entro le aspettative delle maggior parte di noi, infatti si possono acquistare diversi smartphone a prezzi più o meno interessanti, senza comunque aver bisogno di spendere cifre particolarmente elevate. Gli acquisti, ad ogni modo, non possono essere completati sul sito ufficiale dell’azienda, l’utente si ritrova costretto a recarsi personalmente in negozio per riuscire a completare la compravendita, sempre e soltanto entro i tempi effettivamente indicati (salvo esaurimento anticipato delle scorte).

Volantino Carrefour: le offerte sono davvero mostruose

Osservando da vicino gli smartphone effettivamente in promozione, non possiamo non notare la presenza di tante piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire. In primis annoveriamo lo Xiaomi Redmi Note 8T, un vero e proprio dispositivo di qualità elevata, se confrontata con il prezzo di vendita dello stesso, soli 169 euro.

Salendo leggermente nella richiesta finale si incrociano altre promozioni altrettanto interessanti, annoveriamo infatti iPhone 7 a 319 euro, Huawei P30 Lite a 279 euro, ma anche Samsung Galaxy A70 a 329 euro, per finire poi sul Galaxy A50 attualmente commercializzato al prezzo di 249 euro.

Il volantino Carrefour è rappresentato anche da tante altre promozioni, scopritele aprendo le pagine che trovate nel nostro articolo.