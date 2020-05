La piattaforma di contenuti in streaming Amazon Prime Video ha recentemente annunciato l’arrivo della tanto attesa serie TV intitolata Little Fires Everywhere, prodotta ed interpretata da Reese Witherspoon e Kerry Washington.

La serie in questione sarà disponibile in esclusiva per tutti i clienti che dispongono di un abbonamento al servizio Prime in Europa, America Latina, Canada, Australia ed altri paesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Prime Video pronta a lanciare la serie Little Fires Everywhere

La serie TV è basata sul romanzo del 2017 di Celeste Ng e segue i destini incrociati dei Richardson, famiglia modello e di una madre enigmatica e sua figlia che stravolgeranno le loro vite. La storia esplora molti tempi come quanto i segreti possano pesare, la natura dell’arte e dell’identità, la feroce forza della maternità ed il pericolo che scaturisce dal pensare che solo seguendo le regole di possa evitare un disastro.

Il cast della serie TV, prodotta da Hello Sunshine, Simpson Street e ABC Signature Studio, include come anticipato precedentemente Reese Witherspoon e Kerry Washington, oltre a Joshua Jackson e molti altri. Little Fires Everywhere sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia a partire dal 22 maggio 2020, in versione originale e sottotitolata.

La versione doppiata in italiano sarà invece disponibile più avanti, ma sempre nell’arco del 2020. Tutti gli utenti più curiosi possono andare a guardare il trailer ufficiale pubblicato proprio dalla piattaforma solamente qualche giorno fa. Vi ricordo che il colosso ha in serbo moltissime serie e film per il mese di maggio 2020, oltre a quelli che sono già presenti in catalogo. Per richiedere la prova gratuita, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.