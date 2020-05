A partire dall’11 maggio, sarà possibile trovare ed acquistare in Italia Xiaomi Mi Note 10 Lite nella versione da 6GB+128GB inMidnight Black e Glacier White in esclusiva con Vodafone al prezzo di 399,99 euro. Inoltre, tutti i nuovi clienti che attivano un’offerta Vodafone potranno avere il nuovo Mi Note 10 Lite a partire da 5,99€ al mese per 30 mesi e contributo inziale di 39,99€. Ma non finisce qui: anche i giá clienti Vodafone potranno acquistarlo con 0€ di anticipo e a partire da 7,99€ al mese per 30 mesi. Lo troverete anche sul sito ufficiale mi.com a 369,99 €.

“Siamo felici di poter collaborare ancora una volta con un partner d’eccezione come Vodafone per portare sul mercato Mi Note 10 Lite, un dispositivo progettato per tutti coloro che cercano uno smartphone altamente efficiente, sia in termini di prestazioni che di battery life, con un pricing che rispecchia appieno la filosofia che da sempre ci contraddistingue” – ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

Xiaomi Mi Note 10 Lite: ecco alcune delle caratteristiche tecniche dello smartphone cinese

Mi Note 10 Lite si mostra in tutto il suo splendore con un display AMOLED 3D curvo da 6,47” e di un retro in vetro 3D curvo. Ecco anche bordi curvi sui quattro lati per un rapporto schermo/scocca del 91,4%. Il sensore di impronte digitali su schermo è ora più sottile, ma altamente reattivo, per consentire lo sblocco istantaneo. Sia il fronte che il retro del dispositivo sono protetti da Corning® Gorilla® Glass 5.

Da non sottovalutare la quad camera versatile da 64MP che racchiude un sensore Sony IMX686 leader del settore per scatti rapidi e sensori dedicati per foto ultra-grandangolari, scatti macro ravvicinati e splendidi ritratti. Insieme a funzioni interessanti come l’acquisizione di immagini in slow motion a 960 fps, le riprese video in 4K e la modalità Vlog, Mi Note 10 Lite è uno strumento perfetto per catturare i momenti migliori sia di giorno che notte.

Sul fronte delle prestazioni, Mi Note 10 Lite è ben fornito con un Qualcomm® Snapdragon 730G con tecnologia di elaborazione a 8 nm e con una batteria da 5.260 mAh supporta un utilizzo di due giorni con una sola carica. E con un caricabatteria rapido da 30W in dotazione, questo nuovissimo device è il compagno ideale per lavorare e giocare senza interruzioni.

Mi Note 10 Lite sarà disponibile anche su mi.com nella variante da 6GB+64GB – nelle tre colorazioni Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple – al prezzo di 369,99 euro.