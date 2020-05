Novità dopo novità, WhatsApp è diventata l’applicazione di riferimento per tutte le persone per tenersi in contatto. Non ci sono rivali che tengano, visto che la nota piattaforma risulta di gran lunga la più scaricata e utilizzata non solo in Italia ma in giro per il mondo.

Le sue funzioni più interessanti sono ormai un cult nella mentalità delle persone che utilizzano la messaggistica, dal momento che non si tratta di soli messaggi. Tutti sanno bene che possono utilizzare anche le chiamate e le videochiamate, le quali in quest’ultimo periodo stanno tornando particolarmente utili visto lo stato di emergenza in cui ci troviamo. WhatsApp ha introdotto anche alcune novità che hanno fatto molto discutere, sia nel bene che nel male. Una di queste è certamente la possibilità di cancellare i messaggi in maniera postuma, e quindi anche dopo dirle inviati ad una persona.

WhatsApp, i messaggi che sono stati cancellati nella vostra chat possono essere recuperati molto semplicemente con un trucco

La novità di cui si parlava nelle righe precedenti, riguardo alla possibilità di porre rimedio ad un possibile errore di invio. Se avete sbagliato dunque ad inviare un messaggio su WhatsApp, potete cancellarlo prima che il destinatario lo legga. Ovviamente in tanti hanno preso molto bene la novità dal momento che l’obiettivo era proprio questo appena descritto.

Ci sono però alcune persone che hanno mostrato più volte diverse indecisioni, dato che si sono ritrovate messaggi cancellati di cui volevano saperne il contenuto a tutti i costi. Basta semplicemente scaricare WAMR, app che registra tutte le notifiche in entrata e dunque anche il contenuto dei messaggi. In questo modo non ci saranno più segreti.