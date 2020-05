Negli ultimi anni la questione legata alla fuga dei dati personali sul web è diventata sempre più seria. Sono molteplici, infatti, le società che si battono per evitare che Hacker e Cyber Criminali possano rubare le identità altrui, come ad esempio Have i Been Pwned, la quale permette a tutti gli utenti di scoprire, in tempo reale, se la propria mail è stata Hackerata o meno.

Ad oggi, quindi, sono molteplici i metodi utilizzati dai truffatori per rubare tutte le informazioni necessarie a distruggere le vite di vittime innocenti, pur di trarne profitto e guadagnare qualche euro. Un ultima trovata di Hacker e Criminali, quindi, è quella di intercettare tutte le chiamate ed i messaggi, Whatsapp e non, ricevuti ed inviati dal nostro Smartphone. Ecco quindi di seguito come scoprire se il proprio cellulare è stato spiato.

Smartphone intercettati: ecco le tecniche per difendersi

Come accennato precedentemente, quindi, sono in costante aumento i truffatori che, attraverso degli escamotage, riescono ad intercettare tutto il traffico in entrata e in uscita dal nostro Smartphone. Fortunatamente, però, ad oggi è possibile difendersi con pochi click. Digitando alcuni codici all’interno del tastierino numerico, infatti, è possibile scoprire in pochi secondo se si è spiati. Ecco di seguito i codici in questione: