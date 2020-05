Ci sono varie applicazioni per chattare, ma sicuramente la migliore in assoluto per quanto riguarda qualità e sicurezza è sicuramente Telegram. Pensi che sia strano? Neanche Whatsapp riesce a superare Telegram per quanto riguarda la sicurezza, in più ci sono molte altre funzionalità. Quindi da questo possiamo decretare Telegram come migliore app di messaggistica, ma non abbiamo considerato tutto. Signal è una nuova app di messaggistica che non ha nulla da invidiare a nessuna app in circolazione, e la puoi scaricare gratuitamente.

Signal: l’app che non ha nulla da invidiare a nessun’altra app di messaggistica

Una dei principali promotori della privacy, ossia Edward Snowden, ha approvato al 100% la validità di Signal. Questa approvazione deriva dal fatto che Whatsapp sta lasciando un po’ a desiderare per quanto riguarda la privacy. Invece, Signal a quanto pare è una chat altamente sicura e crittografata. In più possiede tutte le funzionalità che sono presenti su Whatsapp, dalle chiamate vocali fino all’invio di GIF. Insomma un’app molto simile a Whatsapp, ma molto più sicura.