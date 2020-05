In occasione della festa della mamma, Samsung anche quest’anno decide di offrire una serie di vantaggiose promozioni all’interno del suo shop on-line. Dal 7 al 10 maggio infatti, sarà possibile trovare sul sito samsung.com, una serie di prodotti selezionati, a prezzi scontati. I prodotti scelti sono di diverso tipo e possono essere una bella idea se volete fare un regalo in occasione di questa festa. Ecco di che cosa si tratta.

Samsung, ecco le migliori offerte pensate per la festa della mamma

Per quanto riguarda i prodotti mobile, ovvero smartphone, tablet, auricolari e smartwatch, è possibile ottenere il 50% di sconto sul prodotto meno costoso, quando decidete di acquistarne due. Se ad esempio vorrete quindi acquistare uno smartphone o un tablet per vostra madre, potrete ottenere al 50% del prezzo un accessorio come lo SmartWatch da abbinare al dispositivo o gli auricolari, sempre scontati del 50%.

Sui prodotti riguardanti intrattenimento come televisione e audio, il sito è pieno di interessanti promozioni che arrivano a scontare i prodotti fino a metà del prezzo originale. Sono presenti infatti, prodotti come il The Frame, il quale è un televisore che una volta spento diventa un quadro. I modelli da 43 e 49 pollici sono al momento con il 30% di sconto, con un ulteriore sconto del 50% se acquistate la cornice del televisore.

Stessa cosa vale per gli elettrodomestici, e quali possono raggiungere persino uno sconto che supera il 50%. in poche parole, tra televisori, smartphone, forni a microonde frigoriferi avrete un’ampia scelta di possibili regali. Ci auguriamo che questa promozione Samsung possa tornarvi utile per un regalo originale.