Il Samsung Galaxy S20 Ultra ha portato sul mercato per la prima volta una fotocamera principale da 108 MP con una sofisticata tecnologia. A quanto pare, però, il prossimo device top-di-gamma della società farà ancora un’altro balzo in avanti. Si parla infatti di una fotocamera con risoluzione più elevata di quella che troviamo oggi sul Galaxy S20.

Un leaker su un forum in lingua coreana afferma che il Samsung Galaxy S30 Ultra offrirà effettivamente una fotocamera con più megapixel rispetto all’S20 Ultra. Secondo il tipster, il telefono sfoggerà una fotocamera principale da 150 MP, un teleobiettivo da 64 MP, una fotocamera ultra larga da 16 MP, un sensore macro da 12 MP e una fotocamera ToF 3D di qualità VGA.

Samsung Galaxy S30 Ultra potrebbe includere un’interessante novità

La fotocamera principale da 150 MP è certamente uno sviluppo interessante. In questo caso, si spera che Samsung sia in grado di evitare problemi di messa a fuoco in stile S20 Ultra sull’S30 Ultra. Anche la fotocamera macro da 12 MP sarebbe un cambiamento rispetto ai device attuali di Samsung, poiché la serie Galaxy S20 non include un sensore macro dedicato.

Anch’essa sarebbe un passo avanti rispetto ad altre fotocamere macro che attualmente non superano i 5 MP. Il tipster, in precedenza, aveva riferito che Samsung e Google stavano lavorando insieme su un chipset prima che fosse successivamente segnalato da Axios. Dunque, la fonte di questi leak non è un completo sconosciuto. Tuttavia, ti consigliamo di trattare le notizie con un pizzico di sale per ora e di aspettare annunci ufficiali della società.