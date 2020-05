L’anno scorso, Google ha rilasciato un’app Android chiamata Bolo per aiutare i bambini indiani a imparare a leggere. Ora sta espandendo l’app in molti altri Paesi e sta cambiando il nome in Read Along By Google.

L’app, che è disponibile in accesso anticipato, attinge al riconoscimento vocale di Google e alla tecnologia di sintesi vocale per capire quanto bene i bambini leggono ad alta voce. Essendo una versione beta, l’app potrebbe includere alcuni bug e problemi che verranno risolti una volta rilasciata la versione ufficiale.

Read Along By Google è ora disponibile al download su Play Store

Un compagno di lettura virtuale, di nome Diya, fornisce incoraggiamento visivo e verbale ai bambini. Se un bambino fa fatica a pronunciare una parola o una frase, può toccare Diya per chiedere aiuto. L’app raccomanderà anche livelli di difficoltà per storie e giochi in base alle prestazioni di lettura e terrà conto dei progressi.

I bambini possono guadagnare stelle e badge in base al loro rendimento e i genitori possono creare profili per ciascuno dei loro figli, per tenere traccia dei progressi individuali. Dopo aver scaricato l’app e le storie, Read Along funziona offline (l’analisi vocale si svolge sul dispositivo). Non ha nemmeno annunci o acquisti in-app, dunque non si rischia di incorrere in costi imprevisti.

L’app è disponibile sul Play Store in versione di accesso anticipato in nove lingue (tra cui inglese, hindi, Spagnolo e portoghese) ed in 180 paesi. Potete già installarlo sul vostro dispositivo. Google aggiungerà più libri da leggere e funzionalità in futuro.