La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha finalmente deciso di rilasciare sul proprio catalogo la sitcom amata in tutto il mondo, stiamo parlando di Modern Family.

La sitcom ha fatto divertire diverse generazioni grazie alla strampalata situazioni vissute dalla famiglia Pritchett-Dunphin-Tucker. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix ha finalmente reso disponibile Modern Family

Modern Family è stata precedentemente eliminata dalla piattaforma e ora è stata finalmente resa nuovamente disponibile. Ad annunciare il suo arrivo è stata la piattaforma stessa tramite un video pubblicato sulla propria pagina Facebook. Attualmente sono state rese disponibili le prime otto stagioni, ma la piattaforma ha in programma di aggiungere anche la 9 e la 10 stagione entro il prossimo 19 giugno 2020. Molto probabilmente per la 11esima stagione dovremo aspettare l’anno venturo.

Vi ricordiamo che la serie in questione è stata conclusa dal momento che l’ultima puntata è stata trasmessa lo scorso 8 aprile 2020 sul canale statunitense ABC. Sembrerebbe però che nell’aria ci sia odore di spin-off, perciò non possiamo escludere che in futuro potremo vedere nuove avventure dei nostri amati personaggi.

La sitcom, realizzata con la tecnica del falso documentario, racconta le vicende di una famiglia allargata composta da tre nuclei legati tra loro che non corrisponde ai canoni tradizionali. Ciò offre un realistico scorcio sulla figura, in costante cambiamento, della famiglia occidentale contemporanea, composta da personaggi che presentano caratteristiche caratteriali, sessuali, etniche e culturali diverse. Ovviamente oltre a Modern Family, sono state inserite tantissime altre serie TV nel mese di maggio 2020. Non vi resta quindi che recarvi sul sito ufficiale della piattaforma e scegliere il contenuto che più fa per voi.