IPTV, controlli aumentati: multe, reclusione e una sanzione terribile

Sposando la pirateria tanti utenti non si rendono conto di percorrere una strada che probabilmente li porterà a grossi guai con la legge. L’ultimo metodo, nonché il più conosciuto, l’IPTV ha instaurato nella mente delle persone la credenza che si possono risparmiare tantissimi soldi.

In realtà è proprio così, ma con i controlli delle forze dell’ordine che sono stati intensificati, tutti potrebbero finire nelle mani della legge molto presto. In molti infatti sono stati beccati e condannati, per cui sembra che questa volta non si scherzi.

IPTV: gli utenti ora rischiano di finire nei guai, ecco le sanzioni previste dalla legge

Se siete stati beccati come gli oltre 200 utenti italiani con IPTV, riceverete una grossa multa da pagare. Inoltre alcuni potrebbero essere condannati anche alla reclusione, mentre tutti avranno l’obbligo di consegnare alle autorità i dispositivi usati per usufruire degli abbonamenti pirata.

“L’operazione annunciata dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza in tema di contrasto alla diffusione di IPTV pirata si inquadra in un contesto strategico più ampio legato al fenomeno della pirateria che in Italia resta un problema centrale per l’industria audiovisiva e per il settore della cultura più in generale” dichiara Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV).

“La strategia della nostra Federazione è quello di collaborare con le Forze dell’Ordine e le Autorità preposte per scardinare la piramide illecita e criminale che si cela dietro la pirateria, sia fisica sia digitale.”