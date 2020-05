Alla fine di questo mese, Iliad compierà il suo secondo anno di vita nel nostro paese. A mesi di distanza, il gestore di telefonia continua ad avere un grande seguito anche grazie a promozioni molto vantaggiose, tra cui la Giga 50. Ulteriore nota di merito per Iliad è il grado di soddisfazione degli abbonati, sempre più elevato.

Iliad, eliminare ogni problema di connessione con il 4G

Anche se il pubblico è mediamente contento dei servizi garantiti dal provider francese, ancora nelle ultime settimane si sono verificate alcune anomalie per le reti internet. Come risaputo, ancora oggi la copertura totale del suo Italiano non è stata raggiunta da Iliad.

In questi due anni, gli sviluppatori di Iliad hanno sensibilmente ridotto le criticità per la connessione internet, ma non nella loro totalità. Per tutti coloro che continuano ad aver problemi è a disposizione una comprovata soluzione fai da te.

Tanti utenti, da tempo, hanno sperimentato come in caso di problemi un significativo aiuto arriva dalla tecnologia 3G. Laddove vi sono problemi per la connessione 4G, il passaggio alle reti 3G offre migliori prestazioni. Come ovvio, però, questa soluzione è utile solo per porre rimedio a non rilevanti problemi per internet.

Sotto questo punto di vista però le prospettive degli utenti Iliad per il futuro prossimo sono molto rosee. I tecnici del gestore, infatti, sono al lavoro per rendere operative quanto prima le antenne di proprietà. Le infrastrutture entreranno in azione già in estate e saranno garanzia di una maggiore copertura per le comunicazioni quotidiane.