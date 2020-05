Google Lens si aggiorna: ecco le nuove funzionalità

Google Lens: ecco le nuove interessanti funzionalità dell’app

Da oggi, sarai in grado di utilizzare la funzione di copia / incolla delle note, la quale ti consente di salvare testo da documenti cartacei sul telefono, anche sul tuo computer. Basta toccare “copia su computer” per incollare il testo su qualsiasi altro dispositivo che ha effettuato l’accesso con Chrome.

Lens ti aiutava già a tradurre parole in altre lingue quando puntavi la fotocamera verso un testo, ora ti aiuterà anche a imparare a pronunciarle. Basta selezionare il testo e toccare il nuovo pulsante “ascolta” per leggere la parola o la frase. Infine, Lens ora può aiutarti a capire concetti che non capisci: in linea con i risultati di ricerca di Google, puoi selezionare le parole per saperne di più.