Facebook.com è cresciuto davvero moltissimo da quando è stato ufficialmente lanciato oltre 16 anni fa, con il tempo sono state introdotte innumerevoli novità e funzionalità ovviamente non presenti nel giorno della presentazione ufficiale, tutte atte a rendere la vita degli utenti molto più comoda e pratica.

Recentemente l’azienda si è maggiormente concentrata sull’esperienza mobile con il rinnovo dell’applicazione, di conseguenza la versione desktop è rimasta leggermente più datata. Con un comunicato ufficiale, Facebook ha quest’oggi annunciato il rinnovo grafico e l’introduzione di alcune funzionalità.

Facebook Desktop: questi i cambiamenti

Di seguito vi riportiamo le modifiche principali, attive da oggi, 8 maggio 2020:

Navigazione Semplificata – la homepage si carica più rapidamente, più veloci sono anche gli spostamenti tra una pagina all’altra. Semplificato l’accesso alle sezioni Giochi , Video e Gruppi, utile per differenziare la categoria, senza richiedere passaggi intermedi.

– la homepage si carica più rapidamente, più veloci sono anche gli spostamenti tra una pagina all’altra. Semplificato l’accesso alle sezioni , e Gruppi, utile per differenziare la categoria, senza richiedere passaggi intermedi. Sfondo nero – se il vostro display risultasse troppo luminoso, dopo WhatsApp, ecco arrivare il tema nero anche per Facebook . La nuova modalità riduce di molto il riflesso dello schermo ed è maggiormente consigliata in condizioni di scarsa luminosità.

– se il vostro display risultasse troppo luminoso, dopo WhatsApp, ecco arrivare il anche per . La nuova modalità riduce di molto il riflesso dello schermo ed è maggiormente consigliata in condizioni di scarsa luminosità. Modifiche agli Eventi, pagine, gruppi e inserzioni – l’utente potrà vedere in tempo reale l’anteprima del gruppo che sta creando, controllare anche come verrà visualizzato da mobile, ancora prima di renderlo pubblico a tutti gli effetti.

Come avete potuto capire, l’obiettivo di Facebook è stato proprio quello di rendere il social network molto più semplice, dalle linee più eleganti e dalla rapida intuizione, proprio per migliorare l’esperienza utente. Nell’eventualità in cui vogliate inviare un feedback all’azienda, dirigetevi in Impostazioni -> Segnala un problema, scrivendo quanto pensate della nuova versione.