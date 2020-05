Uno dei più grandi mezzi per passare il tempo incollati alla TV è certamente Disney+, vera e propria star di questi tristi giorni di quarantena obbligata. Il suo catalogo è strano di titoli che richiamano la nostalgia più pura oltre che momenti di allegria in famiglia grazie a cartoni, serie iconiche e film campioni di incassi.

Molti utenti per non sanno che esiste un blocco geografico a causa del quale non tutti i contenuti risultano disponibili. Questo varia in base al posto in cui vivete ma può essere aggirato con una VPN che risulta tra le più economiche ma soprattutto tra le più performanti in assoluto, ovvero Surfshark.

Con questa soluzione potrete avere dunque accesso ad un mondo ancor più pieno di contenuti. Ad esempio gli Stati Uniti godono di un catalogo molto più completo rispetto a quello italiano e rispetto a quello degli altri paesi. Insieme ad Australia e Nuova Zelanda si tratta della libreria di contenuti più ampia in assoluto e con Surfshark potrete accedervi senza problemi. Potrete scegliere dunque tra oltre 850 titoli diversi, cosa non possibile se vi limiterete al solo catalogo italiano.

Il blocco geografico aggirabile con Surfshark: così avrete Disney+ al completo

Quasi in maniera uguale a Netflix, anche Disney+ impone un blocco geografico. A seconda del posto dal quale ci colleghiamo ai server, il catalogo dei film e di ogni contenuto della piattaforma varierà. Il blocco avviene con l’indirizzo IP pubblico della nostra connessione Internet, ma cosa succederebbe se venisse eluso? Semplice: avreste anche i contenuti disponibili in altri paesi.

Il tutto viene limitato da paese a paese a causa di alcune licenze, le quali sarebbero necessarie per il rilascio di quel determinato film o serie in una determinata zona. Grazie a Surfshark, che consente agli utenti di connettersi a Disney+ con un server VPN sito in qualsiasi parte del globo, sarà possibile sfruttare un IP pubblico che si trova geograficamente proprio nel paese da noi desiderato. Il traffico Internet che genereremo da qualsiasi nostro dispositivo sarà pertanto crittografato sul server VPN in questione. Potrete avere questa grande opportunità con Surfshark VPN, disponibile a solo 1,85 euro al mese con l’abbonamento biennale. Basterà collegarvi al sito ufficiale e scegliere la soluzione a voi più congeniale.

Cos’è Surfshark e altri motivi per usarlo tutti i giorni

Un software per la VPN sarebbe davvero perfetto per tutti coloro che temono di essere colpiti da attacchi phishing o magari da un malware qualsiasi. Surfshark potrebbe essere la soluzione perfetta per voi, proprio perché permette una spiccata versatilità e soprattutto un costo molto economico.

Dotato anche di un filtro in tutti i pacchetti scambiati tra la connessione dell’utente e i server esterni, Surfshark tiene alta la sicurezza in ogni caso. Il tutto è fatto per avere un’esperienza sul Web completa a 360° e accedere a tutti i contenuti di streaming e sportivi. Inoltre, l’accesso alle offerte migliori sarà immediato e non veicolato dalla zona geografica, poiché anche esse sono legate alla connessione IP.

Il software è disponibile per PC Windows, Mac e anche su OS Linux, così come su Android e iOS. Inoltre potete installarlo anche su smart TV o come estensione su Chrome e Firefox. Per tutte le informazioni dettagliate, ecco il nostro articolo dedicato che vi fornirà tutti i chiarimenti necessari.