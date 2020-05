A volte capita che riceviamo delle chiamate anonime da numeri di telefono sconosciuti, così che rimaniamo con il dubbio se rispondere o no una volta che squilla lo smartphone. Tuttavia esistono dei semplici trucchi che possiamo usare per scoprire chi ci chiama, e prima di tutto vi citiamo che le app di messaggistica come Whatsapp possono aiutarci a risolvere il problema. Infatti, se a chiamarci è un numero di cellulare possiamo aggiungere la numerazione ai nostri contatti e verificare la sua presenza nell’app.

Quando poi su WhatsApp andremo a controllare la lista dei contatti disponibili, in caso quel numero utilizzi l’app ne potremo ispezionare foto e dati di contatto. Questa tecnica non sempre funziona ma con un po’ di fortuna sapremo chi ci chiama. Ma se Whatsapp non può aiutarci che si fa?

Come conoscere le chiamate anonime su Tim, Wind, Tre e Vodafone

Tuttavia se non abbiamo a disposizione un numero di cellulare le cose si fanno difficili, quindi adesso vediamo insieme quali sono le app e o servizi online che possiamo consultare per ovviare al problema delle chiamate anonime. Nel mondo dei recenti OS Android l’app nativa Telefono fornisce già di base una serie d’informazioni sul chiamante attingendo direttamente dal database di Google.

Se si tratta di spam o se il numero di telefono reso privato con delle codifiche è però di dominio pubblico, esso sarà automaticamente visibile appena si riceve una chiamata anche se non presente in rubrica. Funzione che potete attivare su ID chiamante e spam all’interno delle impostazioni dell’app Telefono. Se non avete l’app potete scaricarla dal Play Store.

Servizio online “Chi sta chiamando?”

Chi sta chiamando? è un servizio online gestito tramite il feedback degli utenti che aggiornano il database con tutte le informazioni riguardanti numeri fissi e cellulari associati prevalentemente a noti spammer.

Potete trovarlo facilmente sul browser web, e se volete potete diventare a vostra volta contributori con un feedback su un numero che siete sicuri sia spam ma non è presente nel tool di ricerca interno al sito. Esiste anche una versione app per Android chiamata “Should I Answer”, tramite cui è possibile bloccare i numeri.

Servizio online Tellows

Come il precedente, Tellows consente di conoscere informazioni relative alle persone (o alle aziende) che si celano dietro le varie numerazioni, specie se appartenenti a noti spammer o truffatori seriali. Se il numero cercato nel tool interno appartiene agli elenchi pubblici, o se risultano delle relative informazioni utili, ti saranno mostrati tutti i commenti e i dettagli forniti dagli utenti del sito.

App Truecaller

L’app Truecaller non ha bisogno di presentazioni in realtà, poiché come app per smartphone Android e iOS consente di identificare i numeri di cellulare attingendo ad un database proprietario e ad uno gestito dagli utenti per ovviare agli spammer, a call center e truffatori.

App Sync.me

Sync.me è in grado di individuare i numeri di cellulari appartenenti a privati a patto che questi abbiano fornito le proprie informazioni di contatto. Esiste sia in formato online che da smartphone.