Siamo in una condizione sociale di semi libertà dopo l’apertura della Fase 2 che sta concedendo un relativo ritorno alla normalità con opere di incentivazione alla mobilità eco sostenibile e controllata. Si parla di bici elettriche Gratis oltre che di sconti ad hoc per l’acquisto di monopattini elettrici ed uso di voucher per mezzi pubblici.

Ogni Regione fa fronte all’isolamento sociale con opere di finanziamento pubbliche che garantiscono l’uso di fondi perduti a vantaggio dei cittadini. Mentre a Milano il sindaco ha promosso la concessione di 200 euro da usare per avere eBile oppure monopattini elettrici in sconto in altre Regioni gli incentivi diventano molto più importanti per avere eBike a costo zero ed altri servizi. Scopriamoli tutti.

Bici a batteria in omaggio, altre Regioni regalano soldi per l’acquisto di mezzi eco sostenibili

Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto sono in prima linea per gli sconti che azzerano il conto delle bici elettriche. Nelle zone metropolitane più affollate la rottamazione concede fino a 1500 euro da usare per accaparrarsi una eBike nuova di zecca presso i rivenditori aderenti alla nuova iniziativa.

Chi si libera di una inquinante auto Euro 3 riceve il massimo profitto mentre un trattamento analogo viene concesso a coloro che sono in possesso di motoveicoli e ciclomotori Euro 2 oppure Euro 3. Si garantiscono 500 euro. In ogni caso l’iniziativa è valida fino al 31 Dicembre 2021 con un ticket omaggio che si può usare entro 3 anni. Gli stessi soldi possono essere convertiti in voucher mezzi pubblici e per servizi di vehicle sharing.

Si tratta di iniziative molto interessanti. Nel frattempo in Umbria alcune città aggiungono 4000 euro ai 6.000 euro già previsti dagli incentivi statali per il passaggio alle auto elettriche. Chi lascia Diesel e Benzina per le nuove soluzioni ibrido-elettriche può avere la sua nuova auto ad un prezzo record. Segui insieme a noi tutte le iniziative.