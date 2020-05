Possedere un computer ci consente di eseguire delle azioni, che diversamente saremo dovremmo fare necessariamente fuori da casa e, affidandoci ad esempio a delle agenzie. Questo vale anche per l’assicurazione auto. Infatti è il metodo più antico del mondo, quello di affidarsi un’agenzia, dirigendosi a una sede d’ufficio e facendo fare a un broker questo lavoro. Ciononostante, da quando è possibile navigare sul web, anche questo è diventato più facile, dato che esistono molti modi per ottenere un’assicurazione, direttamente da Internet. Ma dobbiamo prestare attenzione, considerato che, come in tutte le faccende che implicano l’uso di denaro, anche questa può essere soggetta a tentativi di truffa.

Assicurazione auto, attenzione a siti fake e offerte via WhatsApp

Prima di tutto, è importante segnalarvi i maggiori siti internet non autorizzati, che l’IVASS (Istituto Vigilanza Assicurazioni) ha riconosciuto e che forniscono delle polizze ai clienti, che si rivelano poi, false. Ecco l’elenco:

www.assiassicover.it

www.goldassicura.com

www.assicuraqui.it

www.latemporanea.net

www.directassicurazione.com

www.quixabrokerassicura.com

Conoscere questi siti è il primo step per proteggersi dalle truffe. Tuttavia, ciò non è sufficiente, poiché il pericolo può essere anche presente altrove. Esistono delle volte, alcune offerte che si propongono tramite posta elettronica, smartphone o WhatsApp e che di base, ci invogliano ad approfittarne subito, poiché a scadenza. Per questa ragione, l’IVASS esorta a non pagare la polizza prima di accertarsi che preventivi e contratti provengano da imprese e da intermediari con regolare autorizzazione. Tra le prime cose da ricordare, è possibile visitare il sito www.ivass.it, dove è possibile leggere gli elenchi di tutte le imprese italiane ed estere che sono autorizzate ad operare nel nostro Paese, oltre alla lista degli intermediari.

Tutti i pagamenti dei premi che vengono effettuati verso carte di credito ricaricabili e prepagate, sono sempre irregolari, insieme a quelli effettuati verso società e intermediari non autorizzati. Per qualunque chiarimento, è disponibile Il contact center consumatori dell’IVASS al numero verde 800 486661, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:30.