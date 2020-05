Android: 10 applicazioni gratis oggi e mai più sul Play Store di Google

Sono tante le qualità che Android mette a disposizione dei propri utenti, proprio come ad esempio il Play Store. In questo caso il noto market che tutti conoscono ormai da diversi anni è frutto della grande strategia di Google, la quale è basata sulla voglia di rendere disponibili più contenuti possibile.

Il nuovo sistema operativo che ad oggi è il più utilizzato al mondo può basarsi dunque su un negozio di applicazioni e giochi davvero stracolmo di titoli. Qui potete trovare qualsiasi cosa, che serva per passatempo, per curiosità o magari anche a scopo costruttivo. Molto spesso Android rende tutto disponibile sia gratis che a pagamento, anche se qualche titolo può diventare gratis per qualche giorno. Abbiamo proprio oggi diversi giochi e applicazioni che passano dall’essere a pagamento a costare 0 euro.

Per avere tutte le offerte Amazon ogni giorno, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare subito e gratis.

Android: solo per oggi ci sono 10 applicazioni e giochi gratis, da domani tornano a pagamento

Nella lista qui sotto trovate ben 10 titoli che risultano gratis, ma solo per oggi. Android riporterà tutto alla normalità da domani in poi, per cui conviene fare presto a scaricare tutto dai link che trovate in lista.