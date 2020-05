WindTre già da queste sue prime giornate di attività piena in Italia può contare sulla platea di pubblico più estesa nel campo della telefonia. Avendo unito i clienti degli ex brand Wind e 3 Italia, l’operatore si è guadagnato sin dalla nascita il primo posto come provider più popolare della nostra nazione.

WindTre, l’offerta contro Iliad con 100 Giga a 5,99 euro

Ovviamente, il team commerciale di WindTre non si ferma dinanzi a questi numeri positivi. Anche se la concorrenza di TIM e di Vodafone è molto forte, l’obiettivo della compagnia telefonia – almeno nell’immediato – è proporre una promozione in grado di superare per convenienza le ricaricabili low cost di Iliad.

In queste ore, in una serie di negozi ufficiali della compagnia, è possibile attivare la nuova offerta WindTre Go. Questa tariffa può essere considerata una delle migliori occasioni sul mercato della telefonia mobile.

A disposizione di tutti i clienti vi è infatti un pacchetto di consumi che prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili con 200 SMS da inviare a chiunque e con ben 50 Giga per la navigazione internet. Conveniente anche il costo mensile per il rinnovo di WindTre Go: agli utenti, infatti, viene chiesto un corrispettivo di soli 5,99 euro.

Al prezzo mensile vanno aggiunti soltanto 10 euro come corrispettivo una tantum per le soglie di attivazione. La promozione è una cosiddetta winback. Per tale ragione, quindi, ai fini dell’attivazione sarà necessaria la portabilità da un altro gestore di telefonia mobile. Sarà possibile sottoscrivere WindTre Go in selezionati punti ufficiale della compagnia in Italia.