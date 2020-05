La promozione da 50 giga al mese di casa Vodafone prende il nome di Special 50 Digital Edition, è nata per soddisfare le richieste dei consumatori in uscita da Iliad o da un MVNO, pronti a tutti gli effetti a richiedere la portabilità del proprio numero originario.

La passa a Vodafone, come potrete immaginare, è una operator attack da richiedere solo ed esclusivamente decidendo di portare tutta la propria posizione in Vodafone, versando un contributo iniziale pari a 10 euro. Il canone previsto per la promo è di 7 euro al mese, da pagare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, ma sopratutto senza dover minimamente sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata (si potrà chiedere il recesso quando si vorrà, senza costi aggiuntivi).

Passa a Vodafone: la promozione è davvero invitante

Il bundle effettivamente messo a disposizione della clientela è davvero molto interessante, se confrontato con gli standard a cui Vodafone ci ha abituato in passato. Nello specifico parliamo di 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti e SMS da poter utilizzare per contattare qualsiasi numero di telefono in Italia.

La navigazione è possibile sotto rete telefonica Vodafone con velocità massima 600Mbps in fase di download, il bundle potrà essere tranquillamente utilizzato anche negli stati dell’Unione Europea senza costi aggiuntivi. E’ bene ricordare che l’offerta indicata nel nostro articolo potrà essere richiesta in tutti i punti vendita sul territorio, ma anche tramite contatto telefonico diretto da parte di uno dei tanti call center che si occupano dell’azienda.