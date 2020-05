Vodafone ritorna con le sue Special e ruba utenti a Iliad

La storia di Vodafone parla da sé, visti i numerosi successi che hanno portato il gestore ad essere il più considerato e famoso in giro per l’Europa. Ora come ora tutti vorrebbero una delle sue offerte soprattutto per la qualità che esse propongono, alla luce di una rete che sembra essere imbattibile.

Iliad, gestore che da qualche anno riesce a battere davvero chiunque, avrebbe portato via all’azienda colorata di rosso tantissimi utenti. I suoi prezzi sono stati davvero troppo allettanti per tutti gli utenti Vodafone che sono scappati via. Ora però proprio Vodafone vuole provare il tutto per tutto per recuperare terreno, e per questo ecco ripristinate le celebri Special Minuti. Queste tre promozioni arrivano con prezzi mai visti prima.

Vodafone: ritornano le migliori offerte della linea Special per provare a recuperare utenti a Iliad

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB