In questo periodo di ritorno alla vita in Fase 2, la notizia che Vodafone offra un contratto per Internet a casa a un prezzo vantaggioso ci allieta nettamente le giornate. Infatti chi vuole accedere a Vodafone Internet Unlimited tramite questo link diretto potrà avere: Internet, Telefonia fissa, pay TV e una SIM dati al costo di 27,90 euro al mese per tutte le attivazioni online.

L’offerta è ovviamente dedicata ai nuovi clienti, e la velocità della rete garantita dalla Internet Unlimited va dalla fibra ottica FTTH a 1GB fino a una FTTC a 100 MB in download. L’attivazione del pacchetto e della linea telefonica è inclusa nel prezzo, e per i clienti saranno incluse chiamate illimitate verso fissi e mobili più un modem Wi-FI. Per la SIM legata al contratto ci sono a disposizione 30 Giga al mese più SMS e chiamate illimitate verso tutti.

Vodafone Internet Unlimited: l’offerta illimitata che batte 4G e 5G

Vodafone riserva questa speciale promozione per un periodo di tempo ben definito, ma non sappiamo esattamente quale. Ad ogni modo, l’offerta per internet a casa a 27,90 prevede un prezzo finito con i servizi Vodafone Ready, che si traducono in:

una attivazione di Internet Unlimited istantanea,

la spedizione del modem a casa e la venuta di un tecnico che abiliterà la linea in pochi minuti,

assistenza e configurazione da remoto in totale sicurezza,

già predisposta con le tecnologie wi-fi di ultima generazione. in regalo 3 mesi di Vodafone TV, con gli show e le serie TV di Sky.

Per chi invece non vuole ricorrere al modem in comodato d’uso, Vodafone lascia la libertà di sceglierne uno proprio. Tuttavia la configurazione è in manuale e sarà tutta a carico del cliente. Si ricorda infine che il vincolo contrattuale è di 24 mesi, e in caso di recesso si pagano delle penali in base a quanto tempo è passato dall’inizio del contratto.