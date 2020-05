Twitter sta testando un nuovo layout di conversazione

Twitter ha iniziato a testare un nuovo layout di conversazione che ha lo scopo di mostrare in maniera più chiara chi sta parlando con chi. Basato su una GIF pubblicata dall’account dell’assistenza Twitter, il nuovo layout utilizza linee e rientranze per indicare chiaramente che una risposta è destinata a un tweet specifico. Come osserva TechCrunch, sembra particolarmente utile per discussioni più lunghe in cui i partecipanti scorrono la discussione avanti e indietro e in cui le persone inviano le risposte a diversi tweet separati.

Twitter: il nuovo layout potrebbe essere presente solo su iOS e sul Web

La piattaforma ha sperimentato questo layout nell’ultimo anno con il suo prototipo di app twttr, afferma TechCrunch, e la ricercatrice di app Jane Manchun Wong ha pubblicato una demo sul suo account all’inizio di aprile. La demo di Wong mostra che fare clic su un tweet nel layout filettato lo espande e ti dà un modo semplice per inviare una risposta ad esso.