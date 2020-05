A partire da ieri 6 maggio 2020 l’operatore Tim ha lanciato una nuova offerta winback, dedicata quindi ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

L’offerta attualmente proposta è la Seven Super Go da soli 7 euro al mese, dedicata più precisamente a tutti gli ex clienti che attualmente provengono da WindTre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Tim con la Seven Super Go a 7 euro al mese

La Seven Super Go prevede 1000 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 3 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 7 euro al mese. Entro alcuni giorni dall’attivazione, l’operatore attiverà anche le opzioni aggiuntive gratuite +47 GB Free e +Minuti Illimitati Free. In questo modo arriverete ad ottenere minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet sotto rete 4G. Il prezzo rimarrà invariato, ovvero solamente 7 euro al mese.

Il costo di attivazione dell’offerta nei negozi Tim è di 12 euro, mentre il costo della nuova SIM ricaricabile è di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Per tutti gli utenti che provengono da altri operatori nazionali, Tim prevede altre offerte ricaricabili a partire da soli 5.99 euro al mese. Tutti i clienti TIM ricaricabili con un’offerta addebitata su credito residuo, avranno automaticamente attivata l’opzione Sempre Connessi che, in caso di esaurimento del credito principale, permette di effettuare chiamate, inviare SMS e navigare senza limiti al costo di 90 centesimi di euro al giorno.

Il piano tariffario che verrà attivato è quello standard, ovvero Tim Base e Chat che prevede 2 euro al mese dopo il primo mese gratuito, e permette al cliente di chattare su WhatsApp, Snapchat, iMessage, Imo, Skype, Viber e WeChat senza consumare Giga e solo sul territorio italiano. Per scoprire maggiori informazioni o tutte la altre offerte attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.