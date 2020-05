TIM: attenzione al numero 3481000191 della falsa Segreteria Telefonica

I call center non si fermano e proprio in queste ore una falsa voce automatizzata che si finge una segreteria telefonica di TIM tenta di far cambiare operatore o tariffa ad ignari utenti. Il call center tenta anche di trafugare i propri dati personali in modo da utilizzarli successivamente.