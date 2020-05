Nel corso delle ultime settimane abbiamo passato in rassegna numerose iniziative legate a TIM. Mai come in questa prima parte del nuovo anno, il provider di telefonia ha dimostrato di essere impegnato non soltanto nel campo delle ricaricabili o delle offerte Fibra Ottica, ma anche nel campo dell’intrattenimento.

TIM, confermato il buono sconto di 10 euro legato alla piattaforma CHILI

Un’occhio di riguardo TIM lo ha per l’intrattenimento televisivo. Da un mese, ad esempio, è attiva la nuova promozione per il servizio streaming Disney+. In nome di un vantaggioso accordo con Disney, tutti gli utenti TIM che hanno una sottoscrizione attiva al portale TIMvision possono ora acquistare un piano per Disney+ a costo dimezzato: solo 2,99 euro al mese.

Non è questo però l’unico vantaggio per chi è già abbonato. Attraverso il suo famoso portale TIMparty, infatti, il gestore ha messo a disposizione di tutti gli abbonati un codice sconto di 10 euro da utilizzare sul portale CHILI. Attraverso questo vantaggioso codice sconto, gli utenti potranno accedere a CHILI e scegliere di spendere il buono per la visione di serie tv e tanti film in pay per view.

Il catalogo di CHILI è molto ben strutturato e comprende più di 900 titoli, tra cui figurano sia produzioni nazionali sia produzioni internazionali.

Gli utenti potranno accedere a questo bonus per tutto il mese di Maggio. Ogni cliente ha a disposizione 60 giorni di tempo per l’utilizzo del bonus. Ricordiamo che ad ogni abbonato spetta un unico codice coupon da riscattare dalla sezione personale del sito TIMparty.