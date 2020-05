Sony amplia la sua famiglia di auricolari completamente wireless, presentando oggi le nuove WF-SP800N. Dal design ergonomico con un morbido supporto ad arco, le cuffie garantiscono un’ottima aderenza anche mentre si è in movimento. Avendo ottenuto un grado di protezione IP55, i nuovi auricolari di casa Sony non solo sono resistenti agli schizzi, alla polvere e al sudore, ma possono anche essere lavati al termine dell’allenamento.

Le WF-SP800N sono dotate di tecnologia di cancellazione del rumore per annullare le interferenze che derivano dall’ambiente circostante. E’ anche disponibile la modalità Ambient Sound, che permette di selezionare i suoni in ingresso e di regolarne il livello, così da non perdere il contatto con il mondo esterno e costruire, allo stesso tempo, un’esperienza audio personalizzata. Oltre ciò, le cuffie sono in grado di rilevare automaticamente cosa stia facendo l’utente o in che luogo si trovi, in modo da rilevare i rumori ambientali e regolare il livello dei suoni di conseguenza.

Headphones Connect per personalizzare la propria esperienza d’ascolto

L’esperienza di ascolto può essere personalizzata dall’app Headphones Connect. Qui è anche presente un equalizzatore, grazie al quale è possibile modificare il livello sonoro e adattarlo ai propri gusti o esigenze del momento. Le WF-SP800N supportano, inoltre, i controlli touch: questo significa che è possibile interrompere la riproduzione, passare ad un altro brano, regolare il volume e interagire con l’assistente vocale semplicemente posizionando un dito sull’auricolare.

A tal proposito, sono supportati Google Assistant ed Amazon Alexa. E’ possibile chiedere loro di avviare una chiamata telefonica, cercare informazioni, avviare la riproduzione di una specifica traccia, ascoltare le notifiche, impostare promemoria e molto altro. Le WF-SP800N saranno disponibili partire da luglio, in versione nera, blu e bianca.