Per gran parte degli utenti è così indispensabile che ognuno, in media, controlla il proprio circa 110 volte al giorno secondo un’analisi effettuata.

Alcuni ricercatori dell’università di Bristol nel 2013 sono riusciti in una grandiosa scoperta. Hanno, infatti, sviluppato una tecnologia in grado di trasformare l’urina in energia elettrica così da ricaricare il proprio smartphone e farlo funzionare per fare una breve telefonata, inviare un SMS o fare una rapida ricerca in Internet.