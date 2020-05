Arriva sul Play Store e subito disponibile al download Nuovo QuizDuello: il gioco che simula un quiz reale in grado di entusiasmare in poco tempo milioni di utenti Android. Pronte per i giocatori ci sono tantissime nuove domande in questa seconda versione, e ora vediamo insieme come si gioca e le novità in ballo.

Al timone del titolo c’è ancora la MAG Interactive, software house che ha sbaragliato il Play Store con un QuizDuello da 100 milioni di utenti unici. La nuova versione punta decisamente all’ingaggio degli utenti tramite il multiplayer introducendo la modalità Arena. Qui vi sarà consentito di entrare in una sfida a 4 persone contemporaneamente, organizzando una classifica.

Play Store: scopriamo come giocare e le novità di Nuovo QuizDuello

Inoltre, non potevano mancare i premi che hanno decretato il successo della prima versione, e gli sviluppatori sperano che Nuovo QuizDuello diventi l’app che riunisca tantissimi utenti troppo distanti in questi mesi per il lockdown. Tra le principali novità introdotte nella seconda versione abbiamo:

Modalità Arena con sfide a 4 giocatori contemporaneamente e una classifica finale;

Modalità Classic duelli per sfidare uno dei tuoi amici nelle diverse categorie di quiz e determinare chi è il più sapientone;

Importazione del profilo giocatore dal vecchio Quiz Duello, ereditando le statistiche ottenute nel corso del tempo;

Modalità Cross Play, laddove i duelli incrociano sia i giocatori della nuova versione sia quelli del classico Quiz;

Infine segnaliamo che ci saranno degli eventi speciali su base mensile che introdurranno sempre nuovi argomenti in grado di mettere alla prova l’arguzia degli utenti. Per chi viene dal vecchio gioco non rimarrà spaesato, poiché il nuovo titolo manterrà alcuni tratti salienti dell’originale. Rimane il sistema degli acquisti in-app e la visione di piccoli filmati pubblicitari per guadagnare il credito premium. Ecco il link diretto.