MediaWorld è incontentabile, proprio in questi giorni l’azienda è riuscita a lanciare nuove offerte e tanti sconti per cercare di riavvicinarsi al pubblico, anche in seguito alla riapertura della maggior parte dei punti vendita in seguito al periodo di quarantena obbligatoria.

Coloro che oggi vorranno completare un acquisto lo potranno fare sia in negozio che sul sito ufficiale, intraprendendo quest’ultima strada, è bene ricordare che le spese di spedizione sono completamente azzerate su ogni ordine effettuato. Allo stesso modo è presente il classico Tasso Zero sulla maggior parte dei prodotti in vendita, la rateizzazione sarà senza interessi con pagamento diretto tramite conto corrente bancario.

Volantino MediaWorld: i prodotti sono davvero scontatissimi

Per festeggiare la Mamma, la ricorrenza è fissata al 10 maggio 2020, MediaWorld ha deciso di lanciare un apposito volantino al cui interno trovano posto svariate categorie merceologiche. Osservando da vicino solamente il mondo degli smartphone, notiamo la tendenza nel voler cercare di accontentare tutti i consumatori. Coloro che vogliono godere di grandi prestazioni con una spesa minima, potranno acquistare Oppo Reno 2Z o Huawei P30 Lite, versando rispettivamente 279 e 219 euro.

Spostandosi nella fascia media del mercato incrociamo Galaxy A71 e Galaxy A51, entrambi in vendita a 376 e 329 euro. Per finire poi con i top di gamma assoluti del calibro di Apple iPhone 11 Pro, Galaxy S20 Ultra e Galaxy S20+, i prezzi però in questo caso partono da 899 euro.

Il volantino MediaWorld è visionabile in ogni sua parte direttamente a questo link.