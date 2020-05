Il virus pandemico del 2020 che ha chiuso gli abitanti del mondo nelle proprie abitazioni, ha portato innumerevoli cambiamenti. Uno di questi vede partecipe il motore intelligente di ricerca (firmato Amazon) Alexa, il quale, durante la quarantena ha ascoltato le richieste di milioni di individui. Facendo delle analisi, tra gli argomenti che spiccano maggiormente vi è la lettura. Essa guadagna il primo posto in assoluto ma ha subito dei cambiamenti colossali. Se nel 2019 per esempio, Dante era in cima alla classifica degli autori più citati nelle domande ad Alexa, ora viene superato da Charles Perrault (ideatore di una tra le più celebri versioni della fiaba di Cappuccetto Rosso).

Guadagnano poi alcuni posti importanti, i giganti della letteratura italiana. Prende il secondo posto Alessandro Manzoni, segue Boccaccio al terzo e per finire Dante Alighieri, che guadagna la quarta posizione. Ma non finisce qui l’elenco, perché tra i più richiesti vi sono anche Antoine de Saint-Exupéry, i Fratelli Grimm, Gabriel García Márquez, Edmondo De Amicis, Giovanni Verga e Italo Svevo. Lo scorso anno invece erano maggiormente in voga autori contemporanei come Luigi Pirandello, Stephen King ma anche Virgilio, Ludovico Ariosto, Umberto Eco e Jane Austen.

Lettura: con Alexa è possibile ascoltare anche audiolibri con Audible

Azionando Alexa e pronunciando “Alexa, sfoglia un libro” , questa ti permetterà di conoscere molteplici curiosità sui temi della letteratura. Inoltre, la frase “Alexa, qual è l’Audiolibro del giorno” ti farà accedere ad un’ampia selezione di audiolibri grazie ad Audible.

I titoli più ascoltati in Italia durante gli ultimi due mesi attraverso l’azienda sono stati: “La misura del tempo” di Gianrico Carofiglio, “I leoni di Sicilia” di Stefania Auci e “La casa delle voci” di Donato Carrisi.

Mentre la vecchia classifica del 2019 era composta da: “Harry Potter: la saga completa“ di J.K. Rowling, “I leoni di Sicilia“ di Stefania Auci, e per finire “La scomparsa di Stephanie Mailer“ di Joel Dicker.

Tra gli eBook più letti negli ultimi 2 mesi troviamo:

“La ragazza della neve” “Stai calmo e usa le parole giuste nel giusto ordine” “Harry Potter e il Calice di Fuoco” “Diabolik – Celebrity Hunted” “Le più belle storie del Rinascimento” (Storie a fumetti Vol. 41) “Tecniche proibite di persuasione, manipolazione e influenza utilizzando schemi di linguaggio e tecniche di PNL (2° Edizione): Come persuadere, influenzare e manipolare usando schemi di linguaggio” “Delitti Vaticani” “Racconti di Hogwarts: prodezze e passatempi pericolosi” (Pottermore Presents Vol. 1) “Il pensiero positivo: Come raggiungere i tuoi obiettivi e condurre una vita positiva attraverso il potere del pensiero” “Laurie”

Mentre gli eBook in voga nel 2019 erano: