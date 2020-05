In questo mese di maggio Iliad celebrerà il suo secondo anno di attività in Italia. In questi mesi, la crescita del gestore francese è stata costante, tanto è vero che ad oggi il provider può beneficiare di più di cinque milioni di clienti.

Iliad, gli utenti continuano a reclamare l’assenza di questo servizio

Il motivo verso che si cela dietro il successo di Iliad è ovviamente un’offerta commerciale senza precedenti con la disponibilità di promozioni low cost come la Giga 50. Tale ricaricabile mette a disposizione del pubblico soglie di consumo molto vantaggiose a costi relativamente bassi. Nonostante questo punto di forza, però, nelle ultime settimane in casa Iliad ci sono state alcune polemiche.

Come risaputo, con la compagnia transalpina c’è un legame univoco tra promozioni come Giga 30, Giga 40 o Giga 50 ed un profilo tariffario. In nome di questa caratteristica, gli utenti Iliad, allo stato attuale, non possono modificare la loro ricaricabile.

Il servizio di cambio tariffa, a differenza di TIM, Vodafone e WindTre, non è ancora disponibile per gli abbonati Iliad. Questa mancanza, ovviamente, contrasta la promessa degli sviluppatori, che due anni fa, avevano assicurato tale possibilità ai futuri clienti.

Ad oggi, per tutti coloro che hanno attivato Giga 30 o Giga 40 c’è un unico modo per sottoscrivere la ricaricabile Giga 50: attivare una nuova SIM con conseguente nuovo numero telefonico.

Sui social network di Iliad, ed in particolare sulle pagine Facebook, tanti abbonati reclamano per il futuro prossimo l’arrivo di un servizio per il cambio tariffa. Vedremo se ora il team del provider sarà pronto ad accogliere tale richiesta.