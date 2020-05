L’attesissimo Honor X10 sarà ufficialmente annunciato il prossimo 20 maggio 2020, a riferirlo è stata proprio l’azienda cinese, attraverso un post sul social network Weibo.

Il colosso ha anche confermato che il suo futuro smartphone top di gamma supporterà anche le reti 5G di nuova generazione. Dello smartphone in questione abbiamo già parlato qualche settimana fa in occasione del passaggio presso il TENAA, ma oggi abbiamo ulteriori dettagli.

Honor X10 verrà annunciato il 20 maggio 2020

Dal render trapelato in rete fino a questo momento sappiamo che il nuovo Honor sarà dotato di un display IPS LCD da 6.63 pollici con risoluzione Full HD+, di un processore octa-core Kirin 820 con 4 o 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di memoria interna espandibile tramite una MicroSD. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore sappiamo che monterà un triplo sensore da 40+8+2 ToF non ancora confermato e un sensore anteriore da 16 megapixel.

Come anticipato precedentemente, lo smartphone sarà dotato di supporto alla connettività 5G di nuova generazione, insieme a GSM, CDMA, TD-LTE, LTE FDD, NSA, SA, WCDMA, CDMA 2000, USB-C. Per quanto riguarda lo sblocco in sicurezza, sarà dotato di un sensore di impronte digitali, anche se non sappiamo se sarà posto sul retro o sotto al display.

La batteria ha una capacità di 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22.5 W e ovviamente, il sistema operativo pre installato sarà un Android 10. Il prezzo per il momento è ancora sconosciuto, ma sicuramente ne sapremo qualcosa in più il giorno dell’annuncio ufficiale, che vi ricordo è fissato per il prossimo 20 maggio 2020, noi non vediamo l’ora e voi?.