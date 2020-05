Epic Games banna gli utenti che usano trucchi Fortnite per avere la meglio sugli avversari dell’isola. Ad ogni modo nulla vieta di sfruttarne alcuni legali già in uso dai cosiddetti Pro Gamer. Se siete dei fan accaniti del gioco avrete sicuramente sentito parlare di Ninja, Tfue e Cloakzy. Sono in assoluto i migliori giocatori della Battaglia Reale. Seguendo alcuni loro consigli sarà possibile prevalere sugli avversari senza il rischio di essere espulsi dall’area. Ecco la novità che tutti aspettavano.

Fortnite: ecco i trucchi migliori per non farsi uccidere in Battaglia

Siamo noi contro 99 giocatori che atterrano sull’isola del Capitolo 2 di Fortnite. Non è facile vincere la sfida visto che arrivano proiettili da tutte le parti. Trovata un’arma potremmo essere pronti a fare fronte alle insidie create dagli avversari e dagli Agenti con trappole ed armi speciali. Ma spesso si arriva secondi o peggio ultimi in classifica. Con questi comandi speciali da utilizzare tramite una riconfigurazione della tastiera del PC potremmo avere una possibilità in più per ottenere la Vittoria Reale. Ecco quelli usati dai campioni.

Comandi Fortnite Ninja

Strumento raccolta: 1

Slot arma 1: 2

Slot arma 2: 3

Slot arma 3: 4

Slot arma 4: Z

Slot arma 5: X

Muro: Tasto del mouse 4

Pavimento: Q

Scale: Tasto del mouse 5

Tetto: Shift sinistro

Modifica/Edit: F

Usa: E

Comandi Tfue

Strumento raccolta: 1

Slot arma 1: 2

Slot arma 2: 3

Slot arma 3: 4

Slot arma 4: 5

Slot arma 5: 6

Muro: R

Pavimento: E

Scale: Q

Tetto: Tasto del mouse 5

Modifica/Edit: Tasto del mouse 4/ V/ rotellina del mouse verso l’alto

Usa: Rotellina del mouse verso il basso

Comandi Cloakzy